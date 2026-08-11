Сегодняшняя цена Pigeon Doctor

Текущая цена Pigeon Doctor (PIGEON) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIGEON на USD составляет $ 0 за PIGEON.

На данный момент Pigeon Doctor занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 34 685, при оборотном предложении 999,88M PIGEON. В течение последних 24 часов, PIGEON торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00345467, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PIGEON изменился на -0,12% за последний час и на +20,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Pigeon Doctor (PIGEON)

Рыночная капитализация $ 34,69K$ 34,69K $ 34,69K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 34,69K$ 34,69K $ 34,69K Оборотное предложение 999,88M 999,88M 999,88M Общее предложение 999 883 420,402158 999 883 420,402158 999 883 420,402158

Текущая рыночная капитализация Pigeon Doctor составляет $ 34,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PIGEON составляет 999,88M, а общее предложение – 999883420.402158. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 34,69K.