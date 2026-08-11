На какой блокчейн-сети работает Peoples Reserve?

Peoples Reserve работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена PRN?

Токен оценивается в ₽3.9872159700652720000, что отражает изменение цены на -0.82% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Peoples Reserve?

Peoples Reserve относится к категории Ethereum Ecosystem,CeFi. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать PRN с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Peoples Reserve?

Его рыночная капитализация составляет ₽2706264501.2198541760000, что ставит актив на 555-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов PRN сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 678730084.5681864 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Peoples Reserve?

За последний день объем торговли PRN составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Peoples Reserve колебался между ₽3.9551943455519600000 и ₽4.0657736937544720000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.