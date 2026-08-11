Сегодняшняя цена PELFORT

Текущая цена PELFORT (PELF) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PELF на USD составляет $ 0 за PELF.

На данный момент PELFORT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 66 342, при оборотном предложении 10,00B PELF. В течение последних 24 часов, PELF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00246013, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PELF изменился на -0,15% за последний час и на -11,61% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация PELFORT (PELF)

Рыночная капитализация $ 66,34K$ 66,34K $ 66,34K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 66,34K$ 66,34K $ 66,34K Оборотное предложение 10,00B 10,00B 10,00B Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация PELFORT составляет $ 66,34K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PELF составляет 10,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 66,34K.