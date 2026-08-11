Какова текущая цена Orchai?

Живая цена Orchai (OCH) составляет ₽0.73578660344898800000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Orchai на рынке?

В настоящее время Orchai находится на 5368-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽5997695.1614711600000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов OCH в обращении?

Количество токенов OCH в обращении составляет 8151371.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Orchai за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Orchai колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Orchai удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Orchai достиг максимальной цены ₽219.213457532720000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.268561175047884320000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется OCH?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Orchai?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Oraichain Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.