Что такое OraiDEX?

OraiDEX — это платформа, предназначенная для балансировки инфляции от вознаграждений и расходов на утилитарные сборы с помощью своего управляющего и утилитарного токена ORAIX. Часть утилитарных сборов будет сжигаться; подробности определяются путём голосования в рамках управления.

Какова текущая цена торговли OraiDEX сегодня?

Текущая цена торговли OraiDEX составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.

Какова активность торговли ORAIX?

ORAIX зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.

Какова динамика цен OraiDEX сегодня?

За последние 24 часа цена OraiDEX изменилась на --%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.

В каком диапазоне цены торговались OraiDEX сегодня?

За последний день цена OraiDEX колебалась между ₽0E-14 и ₽0E-14, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.