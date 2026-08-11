Сегодняшняя цена OpenVecta

Текущая цена OpenVecta (VECTA) сегодня составляет $ 0 с изменением 11.86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VECTA на USD составляет $ 0 за VECTA.

На данный момент OpenVecta занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 31,933, при оборотном предложении 999.79M VECTA. В течение последних 24 часов, VECTA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VECTA изменился на -0.25% за последний час и на +0.92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация OpenVecta (VECTA)

Рыночная капитализация $ 31.93K$ 31.93K $ 31.93K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 31.93K$ 31.93K $ 31.93K Оборотное предложение 999.79M 999.79M 999.79M Общее предложение 999,793,826.323686 999,793,826.323686 999,793,826.323686

Текущая рыночная капитализация OpenVecta составляет $ 31.93K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VECTA составляет 999.79M, а общее предложение – 999793826.323686. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31.93K.