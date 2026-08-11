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Текущая цена OneCOW сегодня составляет 1,697,354 USD. Рыночная капитализация  1COW составляет 829,790 USD. Отслеживайте обновления цен  1COW в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена OneCOW сегодня составляет 1,697,354 USD. Рыночная капитализация  1COW составляет 829,790 USD. Отслеживайте обновления цен  1COW в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена OneCOW ( 1COW)

Не в листинге

Текущая цена 1  1COW в USD:

$1,702,776
$1,702,776$1,702,776
+0.12%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены OneCOW ( 1COW) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:13:31 (UTC+8)

Сегодняшняя цена OneCOW

Текущая цена OneCOW ( 1COW) сегодня составляет $ 1,697,354 с изменением 11.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации  1COW на USD составляет $ 1,697,354 за  1COW.

На данный момент OneCOW занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 829,790, при оборотном предложении 0.49  1COW. В течение последних 24 часов,  1COW торговался в диапазоне от $ 1,483,424 (минимум) до $ 1,709,021 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,709,021, тогда как исторический минимум составил $ 412,510.

В краткосрочной перспективе  1COW изменился на +0.10% за последний час и на +54.35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4.82K.

Рыночная информация OneCOW ( 1COW)

$ 829.79K
$ 829.79K$ 829.79K

$ 4.82K
$ 4.82K$ 4.82K

$ 829.79K
$ 829.79K$ 829.79K

0.49
0.49 0.49

0.48885503330336866
0.48885503330336866 0.48885503330336866

Текущая рыночная капитализация OneCOW составляет $ 829.79K, при 24-часовом объеме торгов $ 4.82K. Циркулируещее обращение  1COW составляет 0.49, а общее предложение – 0.48885503330336866. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 829.79K.

История цен OneCOW в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,483,424
$ 1,483,424$ 1,483,424
Мин 24Ч
$ 1,709,021
$ 1,709,021$ 1,709,021
Макс 24Ч

$ 1,483,424
$ 1,483,424$ 1,483,424

$ 1,709,021
$ 1,709,021$ 1,709,021

$ 1,709,021
$ 1,709,021$ 1,709,021

$ 412,510
$ 412,510$ 412,510

+0.10%

+11.13%

+54.35%

+54.35%

История цен OneCOW ( 1COW) в USD

За сегодня изменение цены OneCOW на USD составило $ +169,956.
За последние 30 дней изменение цены OneCOW на USD составило $ +2,932,194.6506568000.
За последние 60 дней изменение цены OneCOW на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены OneCOW на USD составило $ -0.4335853155.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +169,956+11.13%
30 дней$ +2,932,194.6506568000+172.75%
60 дней$ 0--
90 дней$ -0.4335853155-0.00%

Прогноз цены OneCOW

Прогноз цены OneCOW ( 1COW) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена  1COW в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены OneCOW ( 1COW) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена OneCOW потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену OneCOW достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены  1COW, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены OneCOW».

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Источник OneCOW ( 1COW)

Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemMeme

О OneCOW

Какова текущая цена OneCOW?

По состоянию на ₽126990730.0331032160000, цена OneCOW за последние 24 часа изменилась на 11.12%.

Как влияет предложение токенов на оценку  1COW?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 0.48885503330336866 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация OneCOW?

Его рыночная капитализация составляет ₽62082298.6095821600000, что соответствует #3034 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

 1COW зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽110985154.9580264960000 до ₽127863618.5686097840000, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как OneCOW вписывается в категорию BNB Chain Ecosystem,Meme?

Как токен категории BNB Chain Ecosystem,Meme,  1COW конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OneCOW

Страница обновлена: 2026-08-11 09:13:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OneCOW ( 1COW)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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