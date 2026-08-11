Сегодняшняя цена OneCOW

Текущая цена OneCOW ( 1COW) сегодня составляет $ 1,697,354 с изменением 11.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 1COW на USD составляет $ 1,697,354 за 1COW.

На данный момент OneCOW занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 829,790, при оборотном предложении 0.49 1COW. В течение последних 24 часов, 1COW торговался в диапазоне от $ 1,483,424 (минимум) до $ 1,709,021 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,709,021, тогда как исторический минимум составил $ 412,510.

В краткосрочной перспективе 1COW изменился на +0.10% за последний час и на +54.35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4.82K.

Рыночная информация OneCOW ( 1COW)

Рыночная капитализация $ 829.79K$ 829.79K $ 829.79K Объем (24Ч) $ 4.82K$ 4.82K $ 4.82K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 829.79K$ 829.79K $ 829.79K Оборотное предложение 0.49 0.49 0.49 Общее предложение 0.48885503330336866 0.48885503330336866 0.48885503330336866

Текущая рыночная капитализация OneCOW составляет $ 829.79K, при 24-часовом объеме торгов $ 4.82K. Циркулируещее обращение 1COW составляет 0.49, а общее предложение – 0.48885503330336866. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 829.79K.