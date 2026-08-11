Сегодняшняя цена OffChain

Текущая цена OffChain (OFFCHAIN) сегодня составляет $ 0 с изменением 18.19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OFFCHAIN на USD составляет $ 0 за OFFCHAIN.

На данный момент OffChain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 157,007, при оборотном предложении 999.98M OFFCHAIN. В течение последних 24 часов, OFFCHAIN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OFFCHAIN изменился на -0.15% за последний час и на +45.12% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10.12K.

Рыночная информация OffChain (OFFCHAIN)

Рыночная капитализация $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K Объем (24Ч) $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K Оборотное предложение 999.98M 999.98M 999.98M Общее предложение 999,979,762.728298 999,979,762.728298 999,979,762.728298

Текущая рыночная капитализация OffChain составляет $ 157.01K, при 24-часовом объеме торгов $ 10.12K. Циркулируещее обращение OFFCHAIN составляет 999.98M, а общее предложение – 999979762.728298. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 157.01K.