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Текущая цена OCEAN сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация OCEAN составляет 587,034 USD. Отслеживайте обновления цен OCEAN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена OCEAN сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация OCEAN составляет 587,034 USD. Отслеживайте обновления цен OCEAN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена OCEAN (OCEAN)

Не в листинге

Текущая цена 1 OCEAN в USD:

$0.000000001396
$0.000000001396$0.000000001396
-12.10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены OCEAN (OCEAN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:07:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена OCEAN

Текущая цена OCEAN (OCEAN) сегодня составляет $ 0 с изменением 11.90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OCEAN на USD составляет $ 0 за OCEAN.

На данный момент OCEAN занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 587,034, при оборотном предложении 420.68T OCEAN. В течение последних 24 часов, OCEAN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OCEAN изменился на -0.06% за последний час и на -11.42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация OCEAN (OCEAN)

$ 587.03K
$ 587.03K$ 587.03K

--
----

$ 587.03K
$ 587.03K$ 587.03K

420.68T
420.68T 420.68T

420,676,767,676,767.0
420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0

Текущая рыночная капитализация OCEAN составляет $ 587.03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OCEAN составляет 420.68T, а общее предложение – 420676767676767.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 587.03K.

История цен OCEAN в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-11.89%

-11.42%

-11.42%

История цен OCEAN (OCEAN) в USD

За сегодня изменение цены OCEAN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены OCEAN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены OCEAN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены OCEAN на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-11.89%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены OCEAN

Прогноз цены OCEAN (OCEAN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OCEAN в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены OCEAN (OCEAN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена OCEAN потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену OCEAN достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OCEAN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены OCEAN».

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Источник OCEAN (OCEAN)

Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemMeme

О OCEAN

Какова реальная цена OCEAN сегодня?

Текущая цена OCEAN составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -11.89%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для OCEAN?

OCEAN торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна OCEAN сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется OCEAN?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что OCEAN демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место OCEAN в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽43920052.1601579360000 OCEAN занимает #3421 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли OCEAN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как OCEAN соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение OCEAN?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (420676767676767.0 токенов), производительность категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Meme и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 09:07:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OCEAN (OCEAN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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