Какова реальная цена OCEAN сегодня?

Текущая цена OCEAN составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -11.89%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для OCEAN?

OCEAN торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна OCEAN сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется OCEAN?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что OCEAN демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место OCEAN в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽43920052.1601579360000 OCEAN занимает #3421 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли OCEAN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как OCEAN соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение OCEAN?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (420676767676767.0 токенов), производительность категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Meme и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.