Какова текущая цена NX8?

NX8 (NX8) торгуется по цене ₽5188.550607472400000, что отражает изменение цены на уровне -0.88% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет NX8 в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Index,DeFi Index,Solana Ecosystem, NX8 часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется NX8?

За последние 24 часа объем торгов NX8 составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов NX8 в обращении?

Сегодня в обращении находится 27439.957122704 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг NX8?

В настоящее время NX8 занимает рейтинг №2242 с рыночной капитализацией ₽142363578.7565232080000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика NX8 за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.88%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как NX8 соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Index,DeFi Index,Solana Ecosystem NX8 демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.