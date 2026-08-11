Цена NX8 (NX8)
Текущая цена NX8 (NX8) сегодня составляет $ 69.35 с изменением 0.88% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NX8 на USD составляет $ 69.35 за NX8.
На данный момент NX8 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,902,827, при оборотном предложении 27.44K NX8. В течение последних 24 часов, NX8 торговался в диапазоне от $ 69.33 (минимум) до $ 69.96 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 113.78, тогда как исторический минимум составил $ 63.56.
В краткосрочной перспективе NX8 изменился на -0.62% за последний час и на +1.08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 51.51K.
Текущая рыночная капитализация NX8 составляет $ 1.90M, при 24-часовом объеме торгов $ 51.51K. Циркулируещее обращение NX8 составляет 27.44K, а общее предложение – 27439.957122704. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.90M.
-0.62%
-0.88%
+1.08%
+1.08%
За сегодня изменение цены NX8 на USD составило $ -0.6169124223452087.
За последние 30 дней изменение цены NX8 на USD составило $ -0.1338177600.
За последние 60 дней изменение цены NX8 на USD составило $ +4.4008955200.
За последние 90 дней изменение цены NX8 на USD составило $ +0.00320597169587.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.6169124223452087
|-0.88%
|30 дней
|$ -0.1338177600
|-0.19%
|60 дней
|$ +4.4008955200
|+6.35%
|90 дней
|$ +0.00320597169587
|+0.00%
В 2040 году цена NX8 потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая цена NX8?
NX8 (NX8) торгуется по цене ₽5188.550607472400000, что отражает изменение цены на уровне -0.88% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.
Какую роль играет NX8 в своей экосистеме?
Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Index,DeFi Index,Solana Ecosystem, NX8 часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.
Насколько активно сегодня торгуется NX8?
За последние 24 часа объем торгов NX8 составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.
Каково количество токенов NX8 в обращении?
Сегодня в обращении находится 27439.957122704 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.
Какова рыночная капитализация и рейтинг NX8?
В настоящее время NX8 занимает рейтинг №2242 с рыночной капитализацией ₽142363578.7565232080000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.
Какова динамика NX8 за последние 24 часа?
За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.88%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.
Как NX8 соотносится с аналогичными активами в той же категории?
В рамках сегмента Index,DeFi Index,Solana Ecosystem NX8 демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.
|Время (UTC+8)
|Тип
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