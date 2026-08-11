Какова текущая цена NUVA nvPRIME?

NUVA nvPRIME оценивается в ₽78.6325405689040000, за сегодняшний день она изменилась на -0.15%.

Насколько быстро растёт сообщество NVPRIME?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену NUVA nvPRIME?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль NUVA nvPRIME в секторе Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA). Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов NVPRIME?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как NVPRIME соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽79.4555262456480000, а ATL — ₽77.809554892160000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 4893338.565181191 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.