Сегодняшняя цена Nubila Network

Текущая цена Nubila Network (NB) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NB на USD составляет $ 0 за NB.

На данный момент Nubila Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 130 780, при оборотном предложении 184,00M NB. В течение последних 24 часов, NB торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,110933, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NB изменился на +1,83% за последний час и на -3,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 12,79K.

Рыночная информация Nubila Network (NB)

Рыночная капитализация $ 130,78K$ 130,78K $ 130,78K Объем (24Ч) $ 12,79K$ 12,79K $ 12,79K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 710,76K$ 710,76K $ 710,76K Оборотное предложение 184,00M 184,00M 184,00M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Nubila Network составляет $ 130,78K, при 24-часовом объеме торгов $ 12,79K. Циркулируещее обращение NB составляет 184,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 710,76K.