Сколько стоит NoelClaw в данный момент?

NoelClaw в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется NOELCLAW сегодня?

NOELCLAW продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents.

Насколько популярен NoelClaw сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают NOELCLAW.

Чем отличается NoelClaw от других криптоактивов?

Являясь частью категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents и созданным на сети --, NOELCLAW предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество NOELCLAW находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 100000000000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена NoelClaw за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.