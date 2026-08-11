Сегодняшняя цена Net

Текущая цена Net (NET) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NET на USD составляет $ 0 за NET.

На данный момент Net занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32,623, при оборотном предложении 100.00B NET. В течение последних 24 часов, NET торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NET изменился на -- за последний час и на +1.29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Net (NET)

Рыночная капитализация $ 32.62K$ 32.62K $ 32.62K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 32.62K$ 32.62K $ 32.62K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Текущая рыночная капитализация Net составляет $ 32.62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NET составляет 100.00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32.62K.