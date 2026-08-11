Сегодняшняя цена Nerve

Текущая цена Nerve (NRV) сегодня составляет $ 0 с изменением 13,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NRV на USD составляет $ 0 за NRV.

На данный момент Nerve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 8 311,12, при оборотном предложении 10,00M NRV. В течение последних 24 часов, NRV торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,75879, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NRV изменился на -0,09% за последний час и на +28,56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 759,20.

Рыночная информация Nerve (NRV)

Рыночная капитализация $ 8,31K$ 8,31K $ 8,31K Объем (24Ч) $ 759,20$ 759,20 $ 759,20 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 8,31K$ 8,31K $ 8,31K Оборотное предложение 10,00M 10,00M 10,00M Общее предложение 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Nerve составляет $ 8,31K, при 24-часовом объеме торгов $ 759,20. Циркулируещее обращение NRV составляет 10,00M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,31K.