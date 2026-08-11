Сегодняшняя цена Nerite

Текущая цена Nerite (NERI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NERI на USD составляет $ 0 за NERI.

На данный момент Nerite занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 19,580.88, при оборотном предложении 83.13M NERI. В течение последних 24 часов, NERI торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00188007, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NERI изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 895.93.

Рыночная информация Nerite (NERI)

Рыночная капитализация $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K Объем (24Ч) $ 895.93$ 895.93 $ 895.93 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K Оборотное предложение 83.13M 83.13M 83.13M Общее предложение 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Nerite составляет $ 19.58K, при 24-часовом объеме торгов $ 895.93. Циркулируещее обращение NERI составляет 83.13M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23.56K.