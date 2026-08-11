Сегодняшняя цена moonpig

Текущая цена moonpig (MOONPIG) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOONPIG на USD составляет $ 0 за MOONPIG.

На данный момент moonpig занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 207 638, при оборотном предложении 980,26M MOONPIG. В течение последних 24 часов, MOONPIG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,12267, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOONPIG изменился на -0,00% за последний час и на -0,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 24,38K.

Рыночная информация moonpig (MOONPIG)

Рыночная капитализация $ 207,64K$ 207,64K $ 207,64K Объем (24Ч) $ 24,38K$ 24,38K $ 24,38K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 207,64K$ 207,64K $ 207,64K Оборотное предложение 980,26M 980,26M 980,26M Общее предложение 980 257 818,843566 980 257 818,843566 980 257 818,843566

Текущая рыночная капитализация moonpig составляет $ 207,64K, при 24-часовом объеме торгов $ 24,38K. Циркулируещее обращение MOONPIG составляет 980,26M, а общее предложение – 980257818.843566. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 207,64K.