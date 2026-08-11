Сегодняшняя цена MOONBASE

Текущая цена MOONBASE (MOONBASE) сегодня составляет $ 1,14 с изменением 2,52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOONBASE на USD составляет $ 1,14 за MOONBASE.

На данный момент MOONBASE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 60 924, при оборотном предложении 53,49K MOONBASE. В течение последних 24 часов, MOONBASE торговался в диапазоне от $ 1,16 (минимум) до $ 1,23 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 12,19, тогда как исторический минимум составил $ 0,559647.

В краткосрочной перспективе MOONBASE изменился на -1,74% за последний час и на -3,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 146,87.

Рыночная информация MOONBASE (MOONBASE)

Рыночная капитализация $ 60,92K$ 60,92K $ 60,92K Объем (24Ч) $ 146,87$ 146,87 $ 146,87 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 79,07K$ 79,07K $ 79,07K Оборотное предложение 53,49K 53,49K 53,49K Общее предложение 60 937,867884558786 60 937,867884558786 60 937,867884558786

Текущая рыночная капитализация MOONBASE составляет $ 60,92K, при 24-часовом объеме торгов $ 146,87. Циркулируещее обращение MOONBASE составляет 53,49K, а общее предложение – 60937.867884558786. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 79,07K.