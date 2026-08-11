Сегодняшняя цена MongCoin

Текущая цена MongCoin (MONG) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MONG на USD составляет $ 0 за MONG.

На данный момент MongCoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 304 794, при оборотном предложении 690,00T MONG. В течение последних 24 часов, MONG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MONG изменился на -0,12% за последний час и на +1,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация MongCoin (MONG)

Рыночная капитализация $ 304,79K$ 304,79K $ 304,79K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 304,79K$ 304,79K $ 304,79K Оборотное предложение 690,00T 690,00T 690,00T Общее предложение 690 000 000 000 000,0 690 000 000 000 000,0 690 000 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация MongCoin составляет $ 304,79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MONG составляет 690,00T, а общее предложение – 690000000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 304,79K.