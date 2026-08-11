Какова текущая цена MOLT BUNKER?

Живая цена MOLT BUNKER (BUNKER) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает MOLT BUNKER на рынке?

В настоящее время MOLT BUNKER находится на 7406-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2944613.2740112704000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов BUNKER в обращении?

Количество токенов BUNKER в обращении составляет 100000000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен MOLT BUNKER за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена MOLT BUNKER колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько MOLT BUNKER удалён от своего максимума и минимума за всё время?

MOLT BUNKER достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется BUNKER?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для MOLT BUNKER?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.