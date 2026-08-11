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Текущая цена Moby AI сегодня составляет 0,00178903 USD. Рыночная капитализация MOBY составляет 1 798 071 USD. Отслеживайте обновления цен MOBY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Moby AI сегодня составляет 0,00178903 USD. Рыночная капитализация MOBY составляет 1 798 071 USD. Отслеживайте обновления цен MOBY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Moby AI (MOBY)

Не в листинге

Текущая цена 1 MOBY в USD:

$0,00178838
$0,00178838$0,00178838
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Moby AI (MOBY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:30:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Moby AI

Текущая цена Moby AI (MOBY) сегодня составляет $ 0,00178903 с изменением 0,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOBY на USD составляет $ 0,00178903 за MOBY.

На данный момент Moby AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 798 071, при оборотном предложении 999,95M MOBY. В течение последних 24 часов, MOBY торговался в диапазоне от $ 0,00169887 (минимум) до $ 0,00181815 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,19171, тогда как исторический минимум составил $ 0,00140746.

В краткосрочной перспективе MOBY изменился на +4,04% за последний час и на +5,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 174,34K.

Рыночная информация Moby AI (MOBY)

$ 1,80M
$ 1,80M$ 1,80M

$ 174,34K
$ 174,34K$ 174,34K

$ 1,80M
$ 1,80M$ 1,80M

999,95M
999,95M 999,95M

999 948 271,014601
999 948 271,014601 999 948 271,014601

Текущая рыночная капитализация Moby AI составляет $ 1,80M, при 24-часовом объеме торгов $ 174,34K. Циркулируещее обращение MOBY составляет 999,95M, а общее предложение – 999948271.014601. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,80M.

История цен Moby AI в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00169887
$ 0,00169887$ 0,00169887
Мин 24Ч
$ 0,00181815
$ 0,00181815$ 0,00181815
Макс 24Ч

$ 0,00169887
$ 0,00169887$ 0,00169887

$ 0,00181815
$ 0,00181815$ 0,00181815

$ 0,19171
$ 0,19171$ 0,19171

$ 0,00140746
$ 0,00140746$ 0,00140746

+4,04%

-0,55%

+5,88%

+5,88%

История цен Moby AI (MOBY) в USD

За сегодня изменение цены Moby AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Moby AI на USD составило $ -0,0001106624.
За последние 60 дней изменение цены Moby AI на USD составило $ -0,0001949561.
За последние 90 дней изменение цены Moby AI на USD составило $ -0,0000091446903419423.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,55%
30 дней$ -0,0001106624-6,18%
60 дней$ -0,0001949561-10,89%
90 дней$ -0,0000091446903419423-0,00%

Прогноз цены Moby AI

Прогноз цены Moby AI (MOBY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MOBY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Moby AI (MOBY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Moby AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Moby AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MOBY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Moby AI».

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Источник Moby AI (MOBY)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI MemeMemePump.fun Ecosystem

О Moby AI

Какова текущая цена Moby AI?

Moby AI (MOBY) торгуется по цене ₽0.133848302393525664000, что отражает изменение цены на уровне -0.55% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Moby AI в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem, MOBY часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется MOBY?

За последние 24 часа объем торгов MOBY составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Moby AI в обращении?

Сегодня в обращении находится 999948271.014601 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг MOBY?

В настоящее время Moby AI занимает рейтинг №2293 с рыночной капитализацией ₽134524715.0316255648000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Moby AI за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.55%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Moby AI соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem MOBY демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:30:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Moby AI (MOBY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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