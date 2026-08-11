Сегодняшняя цена Metafox

Текущая цена Metafox (FOX) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOX на USD составляет $ 0 за FOX.

На данный момент Metafox занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 27,176, при оборотном предложении 10.00B FOX. В течение последних 24 часов, FOX торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FOX изменился на -- за последний час и на -5.56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Metafox (FOX)

Рыночная капитализация $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K Оборотное предложение 10.00B 10.00B 10.00B Общее предложение 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Metafox составляет $ 27.18K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FOX составляет 10.00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27.18K.