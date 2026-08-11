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Текущая цена Merck xStock сегодня составляет 128.72 USD. Рыночная капитализация MRKX составляет 255,418 USD. Отслеживайте обновления цен MRKX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Merck xStock сегодня составляет 128.72 USD. Рыночная капитализация MRKX составляет 255,418 USD. Отслеживайте обновления цен MRKX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Merck xStock (MRKX)

Не в листинге

Текущая цена 1 MRKX в USD:

$128.72
$128.72$128.72
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Merck xStock (MRKX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:17:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Merck xStock

Текущая цена Merck xStock (MRKX) сегодня составляет $ 128.72 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MRKX на USD составляет $ 128.72 за MRKX.

На данный момент Merck xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 255,418, при оборотном предложении 1.98K MRKX. В течение последних 24 часов, MRKX торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 133.43, тогда как исторический минимум составил $ 94.56.

В краткосрочной перспективе MRKX изменился на -- за последний час и на -2.66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 129.59.

Рыночная информация Merck xStock (MRKX)

$ 255.42K
$ 255.42K$ 255.42K

$ 129.59
$ 129.59$ 129.59

$ 115.80M
$ 115.80M$ 115.80M

1.98K
1.98K 1.98K

899,646.1307522967
899,646.1307522967 899,646.1307522967

Текущая рыночная капитализация Merck xStock составляет $ 255.42K, при 24-часовом объеме торгов $ 129.59. Циркулируещее обращение MRKX составляет 1.98K, а общее предложение – 899646.1307522967. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 115.80M.

История цен Merck xStock в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мин 24Ч
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс 24Ч

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 133.43
$ 133.43$ 133.43

$ 94.56
$ 94.56$ 94.56

--

--

-2.66%

-2.66%

История цен Merck xStock (MRKX) в USD

За сегодня изменение цены Merck xStock на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Merck xStock на USD составило $ +3.9672919920.
За последние 60 дней изменение цены Merck xStock на USD составило $ +6.8377866080.
За последние 90 дней изменение цены Merck xStock на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +3.9672919920+3.08%
60 дней$ +6.8377866080+5.31%
90 дней----

Прогноз цены Merck xStock

Прогноз цены Merck xStock (MRKX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MRKX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Merck xStock (MRKX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Merck xStock потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Merck xStock (MRKX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMantle Ecosystem

О Merck xStock

Какова текущая цена Merck xStock?

Текущая оценка составляет ₽9630.332349985536000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на --%.

Как рыночные настроения влияют на MRKX?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг Merck xStock?

С рыночной капитализацией ₽19109386.4835969984000 Merck xStock занимает #4387 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

MRKX зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна MRKX сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽0E-14 и ₽0E-14, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на Merck xStock?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (1984.30565742311 токенов), тенденции принятия в рамках Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:17:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Merck xStock (MRKX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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