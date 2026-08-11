Сегодняшняя цена Merck xStock

Текущая цена Merck xStock (MRKX) сегодня составляет $ 128.72 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MRKX на USD составляет $ 128.72 за MRKX.

На данный момент Merck xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 255,418, при оборотном предложении 1.98K MRKX. В течение последних 24 часов, MRKX торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 133.43, тогда как исторический минимум составил $ 94.56.

В краткосрочной перспективе MRKX изменился на -- за последний час и на -2.66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 129.59.

Рыночная информация Merck xStock (MRKX)

Рыночная капитализация $ 255.42K$ 255.42K $ 255.42K Объем (24Ч) $ 129.59$ 129.59 $ 129.59 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 115.80M$ 115.80M $ 115.80M Оборотное предложение 1.98K 1.98K 1.98K Общее предложение 899,646.1307522967 899,646.1307522967 899,646.1307522967

Текущая рыночная капитализация Merck xStock составляет $ 255.42K, при 24-часовом объеме торгов $ 129.59. Циркулируещее обращение MRKX составляет 1.98K, а общее предложение – 899646.1307522967. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 115.80M.