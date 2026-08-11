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Текущая цена Media Licensing Token сегодня составляет 0.00123221 USD. Рыночная капитализация MLT составляет 246,442 USD. Отслеживайте обновления цен MLT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Media Licensing Token сегодня составляет 0.00123221 USD. Рыночная капитализация MLT составляет 246,442 USD. Отслеживайте обновления цен MLT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Media Licensing Token (MLT)

Не в листинге

Текущая цена 1 MLT в USD:

$0.00123303
$0.00123303$0.00123303
-0.10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Media Licensing Token (MLT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:10:05 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Media Licensing Token

Текущая цена Media Licensing Token (MLT) сегодня составляет $ 0.00123221 с изменением 8.31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MLT на USD составляет $ 0.00123221 за MLT.

На данный момент Media Licensing Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 246,442, при оборотном предложении 146.40M MLT. В течение последних 24 часов, MLT торговался в диапазоне от $ 0.00119185 (минимум) до $ 0.00139116 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.728855, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MLT изменился на -0.00% за последний час и на -7.43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 765.84.

Рыночная информация Media Licensing Token (MLT)

$ 246.44K
$ 246.44K$ 246.44K

$ 765.84
$ 765.84$ 765.84

$ 246.44K
$ 246.44K$ 246.44K

146.40M
146.40M 146.40M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Media Licensing Token составляет $ 246.44K, при 24-часовом объеме торгов $ 765.84. Циркулируещее обращение MLT составляет 146.40M, а общее предложение – 200000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 246.44K.

История цен Media Licensing Token в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00119185
$ 0.00119185$ 0.00119185
Мин 24Ч
$ 0.00139116
$ 0.00139116$ 0.00139116
Макс 24Ч

$ 0.00119185
$ 0.00119185$ 0.00119185

$ 0.00139116
$ 0.00139116$ 0.00139116

$ 0.728855
$ 0.728855$ 0.728855

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-8.30%

-7.43%

-7.43%

История цен Media Licensing Token (MLT) в USD

За сегодня изменение цены Media Licensing Token на USD составило $ -0.000111668190460226.
За последние 30 дней изменение цены Media Licensing Token на USD составило $ +0.0001032660.
За последние 60 дней изменение цены Media Licensing Token на USD составило $ +0.0002795094.
За последние 90 дней изменение цены Media Licensing Token на USD составило $ -0.0000009929363258448.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000111668190460226-8.30%
30 дней$ +0.0001032660+8.38%
60 дней$ +0.0002795094+22.68%
90 дней$ -0.0000009929363258448-0.00%

Прогноз цены Media Licensing Token

Прогноз цены Media Licensing Token (MLT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MLT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Media Licensing Token (MLT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Media Licensing Token потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Media Licensing Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MLT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Media Licensing Token».

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Источник Media Licensing Token (MLT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMetaverse

О Media Licensing Token

Какова текущая цена Media Licensing Token?

Текущая оценка составляет ₽0.092189184469978848000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -8.30%.

Как рыночные настроения влияют на MLT?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг Media Licensing Token?

С рыночной капитализацией ₽18437836.8939957696000 Media Licensing Token занимает #4839 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

MLT зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна MLT сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽0.089169605432957280000 и ₽0.104081208452500608000, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на Media Licensing Token?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (146401460.92524877 токенов), тенденции принятия в рамках BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Ethereum Ecosystem и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:10:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Media Licensing Token (MLT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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