Сегодняшняя цена Media Licensing Token

Текущая цена Media Licensing Token (MLT) сегодня составляет $ 0.00123221 с изменением 8.31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MLT на USD составляет $ 0.00123221 за MLT.

На данный момент Media Licensing Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 246,442, при оборотном предложении 146.40M MLT. В течение последних 24 часов, MLT торговался в диапазоне от $ 0.00119185 (минимум) до $ 0.00139116 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.728855, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MLT изменился на -0.00% за последний час и на -7.43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 765.84.

Рыночная информация Media Licensing Token (MLT)

Рыночная капитализация $ 246.44K$ 246.44K $ 246.44K Объем (24Ч) $ 765.84$ 765.84 $ 765.84 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 246.44K$ 246.44K $ 246.44K Оборотное предложение 146.40M 146.40M 146.40M Общее предложение 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Media Licensing Token составляет $ 246.44K, при 24-часовом объеме торгов $ 765.84. Циркулируещее обращение MLT составляет 146.40M, а общее предложение – 200000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 246.44K.