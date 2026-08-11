Сегодняшняя цена Market Cat

Текущая цена Market Cat (MARKETCAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MARKETCAT на USD составляет $ 0 за MARKETCAT.

На данный момент Market Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22 317, при оборотном предложении 1,00B MARKETCAT. В течение последних 24 часов, MARKETCAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MARKETCAT изменился на +0,03% за последний час и на -44,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Market Cat (MARKETCAT)

Рыночная капитализация $ 22,32K$ 22,32K $ 22,32K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 22,32K$ 22,32K $ 22,32K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Market Cat составляет $ 22,32K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MARKETCAT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,32K.