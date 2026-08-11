Сегодняшняя цена Lympid

Текущая цена Lympid (LYP) сегодня составляет $ 0,00296106 с изменением 0,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LYP на USD составляет $ 0,00296106 за LYP.

На данный момент Lympid занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 113 488, при оборотном предложении 38,33M LYP. В течение последних 24 часов, LYP торговался в диапазоне от $ 0,00293092 (минимум) до $ 0,00296204 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,281181, тогда как исторический минимум составил $ 0,00290878.

В краткосрочной перспективе LYP изменился на +0,03% за последний час и на -1,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,04K.

Рыночная информация Lympid (LYP)

Рыночная капитализация $ 113,49K$ 113,49K $ 113,49K Объем (24Ч) $ 1,04K$ 1,04K $ 1,04K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 295,52K$ 295,52K $ 295,52K Оборотное предложение 38,33M 38,33M 38,33M Общее предложение 99 816 011,20345932 99 816 011,20345932 99 816 011,20345932

Текущая рыночная капитализация Lympid составляет $ 113,49K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,04K. Циркулируещее обращение LYP составляет 38,33M, а общее предложение – 99816011.20345932. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 295,52K.