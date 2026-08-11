Какова текущая цена LOXI?

LOXI торгуется по цене ₽0.179753415051920864000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 1.82%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна LOXI сегодня?

Волатильность цены LOXI за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для LOXI?

Цена токена колебалась между ₽0.174119309235923744000 (минимум) и ₽0.181924004822466368000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для LOXI?

За последние 24 часа объем торгов LOXI составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽0.400614852366351392000, а минимальная цена за все время — ₽0.128585558434021920000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для LOXI?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как LOXI сравнивается с другими токенами категории Meme,Frog-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

В рамках категории Meme,Frog-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme LOXI демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.