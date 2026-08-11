Сегодняшняя цена LIQUIDIOT

Текущая цена LIQUIDIOT (IQUID) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IQUID на USD составляет $ 0 за IQUID.

На данный момент LIQUIDIOT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 37 105, при оборотном предложении 999,92M IQUID. В течение последних 24 часов, IQUID торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе IQUID изменился на -0,05% за последний час и на +10,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация LIQUIDIOT (IQUID)

Рыночная капитализация $ 37,11K$ 37,11K $ 37,11K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 37,11K$ 37,11K $ 37,11K Оборотное предложение 999,92M 999,92M 999,92M Общее предложение 999 923 450,57375 999 923 450,57375 999 923 450,57375

Текущая рыночная капитализация LIQUIDIOT составляет $ 37,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IQUID составляет 999,92M, а общее предложение – 999923450.57375. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 37,11K.