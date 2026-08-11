Какова текущая цена торговли Liluni?

Liluni (LILUNI) в настоящее время оценивается в ₽0.079774598671420576000 RUB, что отражает изменение цены на уровне 8.90% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Liluni сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по LILUNI?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Liluni на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #2825 место по рыночной капитализации, составляющей ₽79687056.7882238080000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов LILUNI?

При наличии 1000000000.0 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Liluni?

Диапазон цен между ₽0.075695296558695968000 и ₽0.145975716119998688000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Liluni сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, LILUNI продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.