Какова текущая цена Levana?

Levana торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.53%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как LVN соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.53% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если LVN превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Levana показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Terra Ecosystem,Meme,Injective Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Archway Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Terra Ecosystem,Meme,Injective Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Archway Ecosystem LVN демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Levana?

Рыночная капитализация ₽31467341.4367514048000 ставит LVN на 3782-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется LVN?

Levana обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку LVN?

При наличии в обращении 803015393.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.