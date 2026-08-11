Сегодняшняя цена lemonbob

Текущая цена lemonbob (LEMONBOB) сегодня составляет $ 0 с изменением 34,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LEMONBOB на USD составляет $ 0 за LEMONBOB.

На данный момент lemonbob занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 42 338, при оборотном предложении 957,67M LEMONBOB. В течение последних 24 часов, LEMONBOB торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LEMONBOB изменился на -7,95% за последний час и на +207,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация lemonbob (LEMONBOB)

Рыночная капитализация $ 42,34K$ 42,34K $ 42,34K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 42,34K$ 42,34K $ 42,34K Оборотное предложение 957,67M 957,67M 957,67M Общее предложение 957 666 980,70731 957 666 980,70731 957 666 980,70731

Текущая рыночная капитализация lemonbob составляет $ 42,34K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LEMONBOB составляет 957,67M, а общее предложение – 957666980.70731. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 42,34K.