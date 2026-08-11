Сегодняшняя цена Leavehood

Текущая цена Leavehood (LEAVE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LEAVE на USD составляет $ 0 за LEAVE.

На данный момент Leavehood занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 63,222, при оборотном предложении 1.00B LEAVE. В течение последних 24 часов, LEAVE торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LEAVE изменился на -- за последний час и на -2.05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Leavehood (LEAVE)

Рыночная капитализация $ 63.22K$ 63.22K $ 63.22K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 63.22K$ 63.22K $ 63.22K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Leavehood составляет $ 63.22K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LEAVE составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 63.22K.