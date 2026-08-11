На какой блокчейн-сети работает Lady Marian?

Lady Marian работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена MARIAN?

Токен оценивается в ₽0.074991220387002304000, что отражает изменение цены на -11.45% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Lady Marian?

Lady Marian относится к категории Meme,Robinhood Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать MARIAN с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Lady Marian?

Его рыночная капитализация составляет ₽74993165.7621844544000, что ставит актив на 2851-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов MARIAN сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 1000000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Lady Marian?

За последний день объем торговли MARIAN составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Lady Marian колебался между ₽ и ₽0.087969865736841088000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.