Сегодняшняя цена KOTAI

Текущая цена KOTAI (KTI) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,94% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KTI на USD составляет $ 0 за KTI.

На данный момент KOTAI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 18 927 076, при оборотном предложении 425,33B KTI. В течение последних 24 часов, KTI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KTI изменился на +0,10% за последний час и на -2,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация KOTAI (KTI)

Рыночная капитализация $ 18,93M$ 18,93M $ 18,93M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 22,25M$ 22,25M $ 22,25M Оборотное предложение 425,33B 425,33B 425,33B Общее предложение 500 000 000 000,0 500 000 000 000,0 500 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация KOTAI составляет $ 18,93M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KTI составляет 425,33B, а общее предложение – 500000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,25M.