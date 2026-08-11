Сегодняшняя цена Kitten Haimer

Текущая цена Kitten Haimer (KHAI) сегодня составляет $ 0,00117717 с изменением 1,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KHAI на USD составляет $ 0,00117717 за KHAI.

На данный момент Kitten Haimer занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 63 578, при оборотном предложении 54,00M KHAI. В течение последних 24 часов, KHAI торговался в диапазоне от $ 0,00116719 (минимум) до $ 0,00119344 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,95, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KHAI изменился на -0,12% за последний час и на +0,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 81,57.

Рыночная информация Kitten Haimer (KHAI)

Рыночная капитализация $ 63,58K$ 63,58K $ 63,58K Объем (24Ч) $ 81,57$ 81,57 $ 81,57 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 81,66B$ 81,66B $ 81,66B Оборотное предложение 54,00M 54,00M 54,00M Общее предложение 54 000 000,0 54 000 000,0 54 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Kitten Haimer составляет $ 63,58K, при 24-часовом объеме торгов $ 81,57. Циркулируещее обращение KHAI составляет 54,00M, а общее предложение – 54000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 81,66B.