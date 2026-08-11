Какова текущая цена Keep3rV1?

Keep3rV1 торгуется по цене ₽56.3331270149978176000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -3.09%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как KP3R соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -3.09% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если KP3R превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Keep3rV1 показывает себя по сравнению с токенами категории Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Yearn Ecosystem,Fantom Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem?

В рамках сегмента Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Yearn Ecosystem,Fantom Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem KP3R демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Keep3rV1?

Рыночная капитализация ₽27121148.8134602400000 ставит KP3R на 3959-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽53.4801594882518656000 до ₽58.6623396850109696000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется KP3R?

Keep3rV1 обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку KP3R?

При наличии в обращении 481441.2295003857 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.