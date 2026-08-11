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Текущая цена Keep3rV1 сегодня составляет 0,752894 USD. Рыночная капитализация KP3R составляет 362 475 USD. Отслеживайте обновления цен KP3R в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Keep3rV1 сегодня составляет 0,752894 USD. Рыночная капитализация KP3R составляет 362 475 USD. Отслеживайте обновления цен KP3R в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Keep3rV1 (KP3R)

Не в листинге

Текущая цена 1 KP3R в USD:

$0,752901
$0,752901$0,752901
-0,03%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Keep3rV1 (KP3R) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:23:31 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Keep3rV1

Текущая цена Keep3rV1 (KP3R) сегодня составляет $ 0,752894 с изменением 3,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KP3R на USD составляет $ 0,752894 за KP3R.

На данный момент Keep3rV1 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 362 475, при оборотном предложении 481,44K KP3R. В течение последних 24 часов, KP3R торговался в диапазоне от $ 0,714764 (минимум) до $ 0,784024 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1 995,53, тогда как исторический минимум составил $ 0,489641.

В краткосрочной перспективе KP3R изменился на -0,16% за последний час и на +7,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 537,45.

Рыночная информация Keep3rV1 (KP3R)

$ 362,48K
$ 362,48K$ 362,48K

$ 537,45
$ 537,45$ 537,45

$ 362,48K
$ 362,48K$ 362,48K

481,44K
481,44K 481,44K

481 441,2295003857
481 441,2295003857 481 441,2295003857

Текущая рыночная капитализация Keep3rV1 составляет $ 362,48K, при 24-часовом объеме торгов $ 537,45. Циркулируещее обращение KP3R составляет 481,44K, а общее предложение – 481441.2295003857. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 362,48K.

История цен Keep3rV1 в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,714764
$ 0,714764$ 0,714764
Мин 24Ч
$ 0,784024
$ 0,784024$ 0,784024
Макс 24Ч

$ 0,714764
$ 0,714764$ 0,714764

$ 0,784024
$ 0,784024$ 0,784024

$ 1 995,53
$ 1 995,53$ 1 995,53

$ 0,489641
$ 0,489641$ 0,489641

-0,16%

-3,09%

+7,64%

+7,64%

История цен Keep3rV1 (KP3R) в USD

За сегодня изменение цены Keep3rV1 на USD составило $ -0,024071551296929172.
За последние 30 дней изменение цены Keep3rV1 на USD составило $ -0,1100232612.
За последние 60 дней изменение цены Keep3rV1 на USD составило $ -0,1520694548.
За последние 90 дней изменение цены Keep3rV1 на USD составило $ +0,0001086723670746.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,024071551296929172-3,09%
30 дней$ -0,1100232612-14,61%
60 дней$ -0,1520694548-20,19%
90 дней$ +0,0001086723670746+0,00%

Прогноз цены Keep3rV1

Прогноз цены Keep3rV1 (KP3R) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KP3R в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Keep3rV1 (KP3R) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Keep3rV1 потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Keep3rV1 достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KP3R, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Keep3rV1».

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Источник Keep3rV1 (KP3R)

Официальный веб-сайт

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Energi EcosystemEthereum Ecosystem

О Keep3rV1

Какова текущая цена Keep3rV1?

Keep3rV1 торгуется по цене ₽56.3331270149978176000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -3.09%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как KP3R соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -3.09% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если KP3R превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Keep3rV1 показывает себя по сравнению с токенами категории Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Yearn Ecosystem,Fantom Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem?

В рамках сегмента Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Yearn Ecosystem,Fantom Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem KP3R демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Keep3rV1?

Рыночная капитализация ₽27121148.8134602400000 ставит KP3R на 3959-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽53.4801594882518656000 до ₽58.6623396850109696000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется KP3R?

Keep3rV1 обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку KP3R?

При наличии в обращении 481441.2295003857 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:23:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Keep3rV1 (KP3R)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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