Сегодняшняя цена KARMA

Текущая цена KARMA (KARMA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KARMA на USD составляет $ 0 за KARMA.

На данный момент KARMA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 339 390, при оборотном предложении 1,00B KARMA. В течение последних 24 часов, KARMA торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02074913, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KARMA изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10,04.

Рыночная информация KARMA (KARMA)

Рыночная капитализация $ 339,39K$ 339,39K $ 339,39K Объем (24Ч) $ 10,04$ 10,04 $ 10,04 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 339,39K$ 339,39K $ 339,39K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация KARMA составляет $ 339,39K, при 24-часовом объеме торгов $ 10,04. Циркулируещее обращение KARMA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 339,39K.