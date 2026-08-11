Сегодняшняя цена Kalijo

Текущая цена Kalijo (SEED) сегодня составляет $ 0,01779403 с изменением 0,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SEED на USD составляет $ 0,01779403 за SEED.

На данный момент Kalijo занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32 911, при оборотном предложении 1,85M SEED. В течение последних 24 часов, SEED торговался в диапазоне от $ 0,01729909 (минимум) до $ 0,01828084 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4,45, тогда как исторический минимум составил $ 0,01729909.

В краткосрочной перспективе SEED изменился на -0,45% за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 6,67.

Рыночная информация Kalijo (SEED)

Рыночная капитализация $ 32,91K$ 32,91K $ 32,91K Объем (24Ч) $ 6,67$ 6,67 $ 6,67 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 107,57K$ 107,57K $ 107,57K Оборотное предложение 1,85M 1,85M 1,85M Общее предложение 6 048 043,0 6 048 043,0 6 048 043,0

Текущая рыночная капитализация Kalijo составляет $ 32,91K, при 24-часовом объеме торгов $ 6,67. Циркулируещее обращение SEED составляет 1,85M, а общее предложение – 6048043.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 107,57K.