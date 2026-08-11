Сегодняшняя цена JRNY

Текущая цена JRNY (JRNY) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JRNY на USD составляет $ 0 за JRNY.

На данный момент JRNY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 341 499, при оборотном предложении 620,00M JRNY. В течение последних 24 часов, JRNY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00138496, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе JRNY изменился на -0,12% за последний час и на +2,44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 79,09.

Рыночная информация JRNY (JRNY)

Рыночная капитализация $ 341,50K$ 341,50K $ 341,50K Объем (24Ч) $ 79,09$ 79,09 $ 79,09 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 550,80K$ 550,80K $ 550,80K Оборотное предложение 620,00M 620,00M 620,00M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация JRNY составляет $ 341,50K, при 24-часовом объеме торгов $ 79,09. Циркулируещее обращение JRNY составляет 620,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 550,80K.