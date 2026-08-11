Сегодняшняя цена Islands

Текущая цена Islands (ISLANDS) сегодня составляет $ 0 с изменением 21.03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ISLANDS на USD составляет $ 0 за ISLANDS.

На данный момент Islands занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12,829.95, при оборотном предложении 878.08M ISLANDS. В течение последних 24 часов, ISLANDS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00132993, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ISLANDS изменился на -0.04% за последний час и на -51.38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Islands (ISLANDS)

Рыночная капитализация $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Оборотное предложение 878.08M 878.08M 878.08M Общее предложение 878,082,187.650482 878,082,187.650482 878,082,187.650482

Текущая рыночная капитализация Islands составляет $ 12.83K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ISLANDS составляет 878.08M, а общее предложение – 878082187.650482. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12.83K.