Сегодняшняя цена IRON Titanium

Текущая цена IRON Titanium (TITAN) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TITAN на USD составляет $ 0 за TITAN.

На данный момент IRON Titanium занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 70 367, при оборотном предложении 35,01T TITAN. В течение последних 24 часов, TITAN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 64,19, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TITAN изменился на -0,21% за последний час и на +5,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация IRON Titanium (TITAN)

Рыночная капитализация $ 70,37K$ 70,37K $ 70,37K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 70,37K$ 70,37K $ 70,37K Оборотное предложение 35,01T 35,01T 35,01T Общее предложение 35 005 725 274 582,63 35 005 725 274 582,63 35 005 725 274 582,63

Текущая рыночная капитализация IRON Titanium составляет $ 70,37K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TITAN составляет 35,01T, а общее предложение – 35005725274582.63. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70,37K.