На какой блокчейн-сети работает INI?

INI работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена INI?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -1.31% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится INI?

INI относится к категории Smart Contract Platform,Layer 1 (L1). Такая классификация помогает инвесторам сравнивать INI с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация INI?

Его рыночная капитализация составляет ₽3860447.4047326880000, что ставит актив на 6902-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов INI сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 890577243.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля INI?

За последний день объем торговли INI составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа INI колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.