Сегодняшняя цена IGRA

Текущая цена IGRA (IGRA) сегодня составляет $ 0.00698736 с изменением 1.46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IGRA на USD составляет $ 0.00698736 за IGRA.

На данный момент IGRA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 368,980, при оборотном предложении 52.81M IGRA. В течение последних 24 часов, IGRA торговался в диапазоне от $ 0.00691217 (минимум) до $ 0.00715645 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00799582, тогда как исторический минимум составил $ 0.00368711.

В краткосрочной перспективе IGRA изменился на +0.68% за последний час и на +2.44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 440.13.

Рыночная информация IGRA (IGRA)

Рыночная капитализация $ 368.98K$ 368.98K $ 368.98K Объем (24Ч) $ 440.13$ 440.13 $ 440.13 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 7.49M$ 7.49M $ 7.49M Оборотное предложение 52.81M 52.81M 52.81M Общее предложение 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814

Текущая рыночная капитализация IGRA составляет $ 368.98K, при 24-часовом объеме торгов $ 440.13. Циркулируещее обращение IGRA составляет 52.81M, а общее предложение – 1072351533.564814. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7.49M.