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Топ токенов категории Igra Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Igra Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
IGRA
IGRA
IGRA
$ 0.0069296
-0.01%
-0.03%
-5.31%
$ 365.93K
$ 423.62
3
Kaskad
Kaskad
KSKD
$ 0.001393
-0.21%
+0.14%
-2.25%
--
$ 24.07M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Igra Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории Igra Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $74.86B.
Какой токен из категории Igra Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Igra Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, KSKD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.14% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Igra Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Igra Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Igra Ecosystem относятся USDC, IGRA, KSKD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Igra Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Igra Ecosystem составляет примерно $74.86B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Igra Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.