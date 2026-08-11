Сегодняшняя цена ICCM

Текущая цена ICCM (ICCM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ICCM на USD составляет $ 0 за ICCM.

На данный момент ICCM занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15 087,56, при оборотном предложении 441,02M ICCM. В течение последних 24 часов, ICCM торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ICCM изменился на -- за последний час и на -0,33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ICCM (ICCM)

Рыночная капитализация $ 15,09K$ 15,09K $ 15,09K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 15,09K$ 15,09K $ 15,09K Оборотное предложение 441,02M 441,02M 441,02M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ICCM составляет $ 15,09K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ICCM составляет 441,02M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,09K.