Какова текущая цена Hydro Protocol?

Hydro Protocol торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.08%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как HDRO соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.08% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если HDRO превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Hydro Protocol показывает себя по сравнению с токенами категории Injective Ecosystem,Liquid Staking?

В рамках сегмента Injective Ecosystem,Liquid Staking HDRO демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Hydro Protocol?

Рыночная капитализация ₽33996811.9118721296000 ставит HDRO на 3696-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется HDRO?

Hydro Protocol обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку HDRO?

При наличии в обращении 486918541.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.