Какова текущая цена Hydra?

Живая цена Hydra (HYDRA) составляет ₽1.958418772903251568000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Hydra на рынке?

В настоящее время Hydra находится на 3091-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽58856437.6998376352000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов HYDRA в обращении?

Количество токенов HYDRA в обращении составляет 30052966.90650171 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Hydra за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Hydra колебалась в диапазоне от ₽1.958539983528216592000 (минимум за 24 часа) до ₽1.974133505965846624000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Hydra удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Hydra достиг максимальной цены ₽3889.963204896048000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽1.52286934207599968000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется HYDRA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Hydra?

Текущее изменение цены -0.03% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Base Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.