Сегодняшняя цена Hoppy

Текущая цена Hoppy (HOPPY) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOPPY на USD составляет $ 0 за HOPPY.

На данный момент Hoppy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,146,908, при оборотном предложении 420.69B HOPPY. В течение последних 24 часов, HOPPY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HOPPY изменился на +0.09% за последний час и на +10.17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Hoppy (HOPPY)

Рыночная капитализация $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Оборотное предложение 420.69B 420.69B 420.69B Общее предложение 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Hoppy составляет $ 1.15M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOPPY составляет 420.69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.15M.