Сегодняшняя цена HoodMarket

Текущая цена HoodMarket (HM) сегодня составляет $ 0 с изменением 85.84% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HM на USD составляет $ 0 за HM.

На данный момент HoodMarket занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 86,206, при оборотном предложении 1.00B HM. В течение последних 24 часов, HM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HM изменился на +16.67% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HoodMarket (HM)

Рыночная капитализация $ 86.21K$ 86.21K $ 86.21K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 86.21K$ 86.21K $ 86.21K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация HoodMarket составляет $ 86.21K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HM составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 86.21K.