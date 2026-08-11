Сегодняшняя цена HoodAgent

Текущая цена HoodAgent (HOODAGENT) сегодня составляет $ 0 с изменением 18.51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOODAGENT на USD составляет $ 0 за HOODAGENT.

На данный момент HoodAgent занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22,397, при оборотном предложении 1.00B HOODAGENT. В течение последних 24 часов, HOODAGENT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HOODAGENT изменился на -0.15% за последний час и на -46.68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HoodAgent (HOODAGENT)

Рыночная капитализация $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация HoodAgent составляет $ 22.40K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOODAGENT составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22.40K.